去年才宣告斬斷3年情的范以霏（Albee），集可愛與性感於一身，是不少男網友肖想的對象，男藝人張立東也曾多次在節目中對她示好。不過，本刊日前捕獲野生Albee與一位長髮男，甜蜜同逛百貨公司，小倆口頻頻靠櫃家飾品，過程中，她不但沒戴口罩做任何掩飾，還大方十指緊扣，說明女神已經死會。

國慶日當天下午，本刊記者在台北市中山區的百貨公司，見到一名穿著露背裝的辣妹，背上布滿刮痧紅疹，似乎身體欠安，相當引人注目。仔細一看，這名辣妹原來就是女藝人Albee，而她的身邊還有位長髮男亦步亦趨，令人好奇兩人的關係。

當天Albee也在臉書放上中暑刮痧照，比對場景，照片應是長髮男掌鏡。（攝影／本刊攝影組）

當天Albee也在臉書放上中暑刮痧照，比對場景，照片應是長髮男掌鏡。（圖／翻攝自Albee臉書）

逛到家飾區時，Albee與長髮男一度駐足討論，接著又逛到廚具區，最後停在高檔吹風機前講悄悄話。但Albee立刻又被電捲棒、整髮器等小家電吸引，陪逛的長髮男也會提供意見，似乎對她的日常生活頗為了解。

由於正值百貨周年慶，兩人各自敗了一袋戰利品，原先沒什麼肢體互動的他們，在離開百貨前突然十指緊扣。據本刊記者觀察，兩人的互動與神態相當自然，並無小鹿亂撞的甜蜜氛圍，看得出已經交往一段時間。

這位與Albee牽手的幸運男子，身高約170公分，外型白淨、體格偏瘦，但肩膀還算厚實，側臉更有些神似演員曹晏豪，顏值與氣質都不差。兩人的穿搭造型也頗有默契，同樣是綁髮髻、戴棒球帽，還穿著類似的黑色運動鞋，不少小地方都藏著甜蜜的巧思。

當天Albee也在臉書貼照表示，自己因為中暑去刮痧，背上整片紅到發紫，不少男網友見狀，直呼「好心疼喔」、「不要太累」、「要保護好自己的身體」，也有人歪樓大讚「為什麼連刮痧過的背還是那麼性感」。本刊記者仔細觀察，照片中Albee的穿著與街景，充滿「男友視角」的氛圍，研判這兩張照片應是長髮男掌鏡。

張立東曾多次對Albee示愛，還喊她「老婆」。（圖／翻攝自網路）

近來Albee的工作運不錯，與沈玉琳開了新節目《歡迎光琳》。

異性緣超好的Albee，不諱言戀愛學分修得多，去年她結束一段三年情，曾在臉書上曬泳裝照並甜喊：「我也想曬恩愛啊！」但她認為談戀愛若沒感覺，就無法強求。如今看她大方在路上曬恩愛，相信她早已結束短暫的單身生活，再修一堂戀愛學分。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)