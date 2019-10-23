根據美國媒體報導指出，勇士總教練科爾在受訪時表示，克雷湯普生有可能整季報銷，希望陣中年輕小將能盡快成長起來。

克雷湯普生是在上賽季總冠軍系列賽第六戰傷到左膝十字韌帶，經過評估後決定動手術。外界認為克雷湯普生的傷勢至少要等到新賽季全明星賽後才有可能復出，但勇士球團至今都沒有公布克雷湯普生的傷停時間。

膝蓋十字韌帶撕裂的傷勢相當複雜，過去公牛拉文就因此休息了11個月，老鷹賈巴利帕克也傷停了將近1年。

科爾說，「克雷湯普生很可能無法在這個賽季復出，我在大學時期也曾經碰到十字韌帶受傷，這種傷勢通常需要1年的修復時間，如果從這角度來看的話，克雷本季將報銷，我們必須面對這個事實。」

科爾表示，即便克雷的傷勢復原良好，而且醫生也開綠燈讓他上場，實際上也得等到明年4月，復原時間也只不過9個月，難度非常高。所以我們必須期待年輕球員來填補克雷缺席後的戰力缺口，不論是例行賽或是季後賽都能夠做出貢獻。

(中時電子報)