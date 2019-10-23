安卡拉昨天與莫斯科達成索契協議，敘利亞境內庫德族民兵須撤出土耳其邊界30公里外。土耳其國防部今天凌晨指出，現階段沒有必要繼續對當前作戰區外展開新軍事行動。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在黑海度假勝地索契（Sochi）會談後同意，敘利亞境內的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）必須撤出土耳其邊界30公里外，土、俄部隊將在離土耳其邊界10公里內的敘北地區聯合巡邏。

土耳其對敘利亞暫停軍事行動120小時的期限屆滿後，艾爾段稍早曾表示，美國沒有完全信守對安卡拉所作承諾。他說：「沒有信守承諾。倘若讓步，那我們會幫恐怖分子開路。」他並強調，土耳其準備好採取必要作為。

不過國防部23日凌晨在聲明中指出，美方於上述期限屆滿之際宣布，YPG成員撤離安卡拉所定敘北安全地帶的作業已經完成。聲明提到：「索契協議載明維護土耳其邊界安全以及YPG恐怖分子撤出邊界30公里外的條款。現階段沒有繼續對當前作戰區外展開新軍事行動的必要。」

聲明指出，土耳其絕對不會讓南境出現恐怖走廊，並強調堅定反恐的決心，「在當地創造和平走廊，我們將可確保流離失所敘利亞兄弟姐妹們平安且自願重返家園」。

土耳其9日對敘利亞東北部發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。經美國握斡，安卡拉17日晚間同意對庫德族主導的部隊暫停軍事行動120個小時，讓其認定的「恐怖分子」撤離土、敘邊境，期限於土耳其時間22日晚間10時（台北時間23日凌晨3時）屆滿。

安卡拉一再威脅，若敘利亞境內的庫德族民兵屆時仍未撤離，將於期限屆滿之際隨即重啟攻勢。艾爾段與蒲亭會談達成上述索契協議後，土耳其決定不再發起新軍事行動。

(中央社)