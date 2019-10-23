淡水新市鎮周邊停車位不足，許多機車族違停人行道引發民怨，民代陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香等人1日前與各單位進行會勘，新北市工務局養護工程處表示，將於中山北路二段381巷內單側施畫機車停車格，再找適當位置設置機車彎，預計年底增設100餘格機車停車位供民眾使用。

淡水新市鎮中山北路住宅林立，機車停車位卻設置稀少，許多機車因此違停於人行道上，行人抱怨、機車族也叫苦，民怨沸騰，陳偉杰指出，淡水新市鎮因內政部營建署規畫不周，導致機車位供不應求，機車族因此騎上人行道停放，造成人行道磁磚破損，也形成人車爭道的社會亂象，希望相關單位盡快改善。

淡水區公所工務課回應，人行道磁磚破損已要求廠商一周內修補完成，另也和附近社區溝通善盡維護人行道的義務。

新北市養工處長馮兆麟表示，增設停車格需處理移樹、修改人行道等問題，已和相關局處積極討論，預計11月中設計完成，目前初步規畫於中山北路二段381巷內單側畫設機車停車格，並另尋適當位置設置機車彎，年底前可增設100餘格機車停車位。

(中時 )