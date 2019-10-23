2019.10.22新聞深喉嚨 綠對得起異鄉冤魂 拒殺人兇手伏法 只怕芒果被退貨？

國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，盛傳黨內不同調聲。中央委員連勝文公開呼籲，黨內很多「聰明」的人，不要一心算計明年以後的個人利益，算越多票越少。學者賴岳謙也直言：「泛藍內還有人要去想辦法整韓國瑜的，我覺得你趕快收手！就趁早死了心！」

21日連勝文公開表示，國民黨內「聰明」的人真的很多，會去算計明年之後要幹嘛，甚至還幫別人算。在這個節骨眼上，如果還是想自己的事情，選舉就很危險！若國民黨沒有贏，你一枝獨秀又怎麼樣？就算自己2024年能出來又怎樣？支持者越來越聰明，算越多票越少！

賴岳謙在《中天新聞》政論節目〈新聞深喉嚨〉直言，基層是韓國瑜最重要的支持力量，這點從「農民起義」就能看出；且韓目前的造勢一路從南部上來，氣勢越來越大、士氣越來越高、凝聚力越來越大，所以他能夠很篤定的警告：「泛藍內還有人要去想辦法整韓國瑜的，我覺得你趕快收手！就趁早死了心！」

賴岳謙呼應連勝文所言，認為國民黨內若有人還「心懷二軌」，還在想辦法把韓國瑜拉下來的，最好趕快收手，因為大家都會看得出來！韓在基層的實力與號召力，光從他進入基層的「氣」就能看出，那種受歡迎與講話貼地氣是沒辦法假裝跟模仿的。

(中時電子報)