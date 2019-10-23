今年29歲的洪淇，已漸漸在圈內站穩陣腳，她陸續參與電視劇演出，不斷突破自我。（摘自洪淇 C h i臉書）

初代糖果姐姐洪淇透露，幼幼台光鮮亮麗的螢光幕背後，藏著辛酸的艱澀回憶。身為前momo台姐姐洪淇轉戰演藝圈後，又曝慘遭經紀人伸狼爪的經驗，必須自砸20萬才能保身。洪淇經歷不少風風雨雨後逐漸站穩在演藝圈地位，更擔任國際時裝model，力闖屬於自己的一片天。

常在電視螢幕上看見和小朋友一起唱唱跳跳的哥哥姐姐們帶動唱，帶著滿臉笑容觀眾，感受歡樂的氣氛，身為前MOMO台的糖果姐姐洪淇透露，其實很累、很辛酸。

初代糖果姐姐洪淇透露，幼幼台光鮮亮麗的螢光幕背後，藏著辛酸的艱澀回憶，又曝慘遭經紀人伸狼爪的經驗。（摘自洪淇 C h i臉書／中時電子報合成）

據《鏡周刊》報導指出，洪淇憶當年在MOMO台的2、3年間，一年收入最高只有10萬元，堪稱血汗勞工。她表示，在剛進幼幼台培訓期間完全零收入，參加公司外面的額外活動也沒有酬勞。她回想起有次整天活動結束，僅獲得900元！這令她下定離開電視台的決心。

遺憾的是，才脫離血汗電視台的洪淇，出入演藝圈還不會慎選經紀人，竟落入惡質經紀人的魔爪，騙她參加飯局。洪淇表示，當時她不懂，所以和經紀人簽下如同賣身契的合約，她只能被騙去參加飯局，經紀人說是介紹她認識些導演、製作人，當場卻看見其他「妹仔」一字排開坐，根本是行陪吃飯之實。更誇張的是，該經紀人私底下也會趁機對她上下其手，偷摟腰、牽手，終究無法忍受，這又害洪淇又花了20萬去解約打官司。

近期洪淇與台灣設計師品牌CHEVAL合作，參與國際時裝盛典，輾轉變身時尚女神。（摘自洪淇IG）

所幸，今年29歲的洪淇，已漸漸在圈內站穩陣腳，她陸續參與電視劇演出，不斷突破自我。她表示，先前根本不諳台語的她，在參與大愛電視的兩部戲劇後，已經說得「很溜」。現在更身兼時裝model的身分，與台灣設計師品牌CHEVAL合作，參與國際時裝盛典，輾轉變身時尚女神，不斷地突破自我。

洪淇自東吳大學中文系畢業，自幼愛表演，母親見她非常熱衷參加熱舞社，鼓勵她參加momo親子台的徵選，沒想到雀屏入選，令洪淇的人生大轉彎。

(中時電子報)