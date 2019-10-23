不管是東西方的宗教中，常常聽到「禁(性)慾」這個詞。如佛教經書《楞嚴經》的「淫心不除，塵不可出。」或是《聖經》<歌林多前書>第六章18-20節「你們要逃避淫行。人所犯的，無論什麼罪，都在身子以外，唯有行淫的，是得罪自己的身子。」等皆認為性衝動是一種犯罪，一種羞恥。國外有一個金髮正妹，因為受不了必須「壓抑性慾」，而選擇離開自己的信仰，投身情色行業。

「逆天長腿」正妹拍火辣A片 背後原因竟是「禁慾太久」 (圖/取自iamaddieandrews IG )

據《太陽報》報導，在IG上擁有超過7萬名粉絲的情色明星—安德魯斯(Addie Andrews)表示，自己出生在一個虔誠的家庭中，她的父母要求她必須要信教。所以在17歲時，她選擇成為「摩爾門教」徒。然而該宗教堅守婚前不能性行為的規定，這令已經嘗過情慾滋味的安德魯斯感到非常痛苦。她表示，她在摩爾門教時本質上就是一名修女，她受到了性壓抑。

促使安德魯斯離開信仰的最後一件事情，是因為她遭拒絕在姐姐婚禮當伴娘，因為她的服裝太暴露。

(圖/取自iamaddieandrews IG)

安德魯斯離開自己的信仰後，感到完全的解放並投身到情色行業中。她表示，她的家人並沒有排斥她，而且她的兄弟告訴她「我絕對不會看你的情色片，但妳看起來似乎比以前更快樂，所以我支持妳的決定。」

(中時電子報)