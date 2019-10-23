繼高鐵南延屏東後，交通部鐵道局「高鐵延伸宜蘭初步可行性規劃」也跟著出爐，高鐵自南港延伸至宜蘭市長度約50公里、總經費955億元，行車時間約13分鐘，較目前台鐵普悠馬的58分鐘大幅減少，每小時最多可發15班車、載運1.8萬人。交通部長林佳龍表示，連接北宜高鐵，可有效改善台鐵東線一票難求的情形，也可紓解雪隧壅塞，可行性很高。

交通部為打造全台環島鐵路一日生活圈，日前拍板決定將高鐵南延至屏東六塊厝，並提報行政院審核，而北宜鐵路部分，不只規劃北宜直鐵，同時鐵道局也研議「高鐵延伸宜蘭初步可行性規劃」，初步計劃現已出爐。

據初步規劃顯示，北宜高鐵南港－頭城約770億元，頭城－宜蘭為185億元，共955億元，北宜直鐵則為668.34億元。運能方面，高鐵雙向每小時可開行12到15班列車，載運1萬4400人次至1萬8000人次；直鐵雙向每小時可開9班車，加上台鐵舊線，可載運7200人次。行車時間方面，高鐵約13分鐘、直鐵27分鐘、台鐵舊線普悠瑪58分鐘。

林佳龍表示，為了串連東西交通，目前已將高鐵納入北宜直鐵計畫中，仍須就工程技術、對環境衝擊、財務經濟效益等評估，不過初步分析顯示，北宜高鐵可解決宜花東台鐵車票一票難求問題，也可紓解雪隧的壅塞，可行性頗高。

(中時 )