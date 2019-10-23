網友討論韓國瑜。

國民總統候選人韓國瑜向高雄告假，全台跑透透展開「土地傾聽之旅」，在各地進行拜廟、造勢，凝聚支持度；網友在PTT上表示，這段時間感覺韓國瑜「活過來了」，直說韓已經找到去年的感覺，一個月後韓國瑜將逆轉勝！

網友發文表示，自從韓國瑜上禮拜請假後整個人好像活過來了，認為就像資深媒體人唐湘龍所言，「韓國瑜是隻土雞」，一直被關在高雄這個籠子裡，表現當然不好！民進黨也一直在陷害韓總，輸掉高雄市長的選舉，害韓國瑜在高雄「龍困淺灘」！現在韓請假了，「再過一個月，韓總就要逆轉勝了！」

文章一出引來酸民的訕笑，表示「你好看得起韓導喔」、「都快10月底了」、「上班一條虫，休假一條龍」、「英粉：不可能啦！我英帝民調有87%捏」、「說到底都是高雄市民的錯，沒事幹嘛相信韓的口號，投他害他選上被困在高雄，他如果高雄高票落選現在肯定躺著選」、「活過來了？？韓粉自我激勵的能耐總是讓我大開眼界」。

(中時電子報)