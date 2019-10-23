歌手信（蘇見信）帶著19歲女兒「小丸子」登上陸綜《一路成年》，在節目釋出的最新預告中，小丸子脫口嘆「我是個意外，生母本來要把我送養」，引發各界議論，對此，信今（23日）早則發文解釋，澄清女兒沒有被棄養。

小丸子在節目中提到，自己常聽到奶奶講出生的故事，她鬆口嘆「我是一個意外，生母本來要把我送養，所以我奶奶知道這件事就很生氣，那她就說『你們不養，我養』」，小丸子表示自己出生18天就由奶奶抱回家撫養，祖孫倆感情相當深厚，影片曝光後，卻也引發外界熱議。

信臉書全文。（圖／取材自信 Shin臉書）

對此，信今一早在臉書發文：「因當年的環境無力撫養、才請家母代為撫養、張小姐並無棄養的事」，表示可能因年代久遠，母親回想有誤差讓小孩誤會，信也提到：「當時是本人辜負了張小姐、這本是私人家事、但因本人是公眾人物、浪費了大家的資源、如今各自都有了新的家庭與人生、丸子也快樂的成長」。

(中時電子報)