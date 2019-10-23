近日食物外送員接連發生多起意外事故，引起社會關注，立法院社會福及衛生環境委員會邀請勞動部等相關部會就「食品平台外送員權益保障」專案報告，勞動部政務次長林明裕會前受訪表示，依照大法官解釋，如僱傭關係等認定都是個案、事實認定，但會透過一般性的原則讓他們知道彼此的關係在哪裡。

林明裕表示，針對各界關心食品外送員權益保障，勞動部採取包括職安的維護及社會的保障2方式，職安的部分明天將邀請9家外送平台業者針對派單合理化如APP的設計、演算法加入安全係數等，而社會安全的部分則希望為食物外送平台為外送員加保第三人責任險等商業保險，如認定為僱傭關係則還有勞健保等保障。

至於如何認定為僱傭關係？林明裕說，僱傭關係的認定包括行政處分及法院認定，目前初步透過其契約逐字逐句的介定，認為這2個職災死亡的個案與雇主有從屬關係，按大法官解釋之後也都是個案、事實認定，但勞動部會透過一般性的原則認定，讓食品外送平台、外送員透過行政指導知道自己的身份介定在哪個關係之內。

林明裕也說，至於如何改善派單機制，將待明天討論後，近期內公布相關措施。

(中時 )