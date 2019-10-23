觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，今日(23日)在香港刑滿出獄。早上9時，陳同佳步出西貢壁屋監獄，向死者家屬鞠躬道歉。

在陳同佳服刑的西貢壁屋監獄，由昨晚深夜起已有大批傳媒在監獄外守候，而懲教署亦因應情況，加派人手戒備及巡邏，同時在監獄出入口架設鐵欄，警員則帶同警犬戒備。

陳同佳在壁屋監獄外發表講話。（圖／東網）

(中時 )