陳同佳出監獄 向死者家屬鞠躬道歉 09:322019/10/23 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳同佳步出監獄。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，今日(23日)在香港刑滿出獄。早上9時，陳同佳步出西貢壁屋監獄，向死者家屬鞠躬道歉。 在陳同佳服刑的西貢壁屋監獄，由昨晚深夜起已有大批傳媒在監獄外守候，而懲教署亦因應情況，加派人手戒備及巡邏，同時在監獄出入口架設鐵欄，警員則帶同警犬戒備。 陳同佳在壁屋監獄外發表講話。（圖／東網） (中時 ) #監獄 #陳同佳 #鞠躬 #道歉 #西貢 也許您會感興趣 推薦閱讀 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 港官員籲台 政治勿凌駕法治公義 04:092019/10/23 焦點新聞 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳比木馬還恐怖嗎 04:102019/10/23 時論廣場 陳同佳獲釋後將直奔台灣？大批媒體獄前守候 08:512019/10/23 政治 兩岸熱門新聞 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 焦點新聞 - 旺報 驚異奇航 陸094核潛艦上浮南海 - 焦點新聞 - 旺報 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 - 兩岸 反送中無解 金融時報：林鄭明年3月恐下台 - 兩岸 陳同佳今早9點出獄，向死者家屬鞠躬道歉、願赴台自首 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。