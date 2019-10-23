今年是古寧頭戰役70周年，蔡英文總統今天赴金門參與紀念大會，強調古寧頭戰役提醒我們，和平從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。「不論前方有任何的險阻，我一定會團結國人，克服所有的難關」。

蔡英文今天率媒體赴金門出席古寧頭戰役70周年紀念活動，她說，再過幾天就是「古寧頭戰役」70周年。「首先，我要以中華民國總統，三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意，感謝各位的奉獻」。

她說，回顧古寧頭戰役，所有駐守的國軍官兵，以及金門鄉親們的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，令來犯的共軍，看見我們誓死捍衛國家的決心，如果沒有各位當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。

蔡英文表示，古寧頭戰役也提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志。從她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動國防自主。

她強調，雖然這一路走來，我們面對許多挑戰，但我們都一一克服，經過這三年多來的努力，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。我們建立了國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹，沒有後顧之憂，我們推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全。

這些努力，不僅要讓國人看見，我們是一支能夠守護國家的鋼鐵勁旅，也讓國軍弟兄姊妹知道，「各位捍衛國家，我和所有的國人，都會是國軍最強的後盾」。

她相信，只要我們持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，同時也能成為區域和平的守護者。

蔡英文強調，過去先烈前輩所堅持的信念，也是她所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何的險阻，「我一定會團結國人，克服所有的難關」。

她也要以三軍統帥的身分，向在場的各位前輩保證，我們優秀、年輕的官兵，一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛我們國家、守護我們的人民，勇敢奮戰、迎向挑戰。

她要再次向各位前輩致敬，感謝大家為國家所做的一切，我們必定銘記在心。希望在場所有的前輩、先進，都能夠繼續支持國軍，我們有信心，國家的未來一定會更加美好，我們一定會更加壯大。「中華民國加油，台灣加油」。

(工商 )