NBA新球季開打了，《ESPN》邀請了19位專家和記者來進行各獎項得主預測，結果勇士史提芬柯瑞將奪得例行賽MVP，而鵜鶘選秀狀元錫安威廉森則沒能獲得年度最佳新秀獎。

在MVP票選上柯瑞得到6票，公鹿「字母哥」阿提托康波與火箭哈登各3票，湖人安東尼戴維斯和金塊約基奇各2票，七六人恩比德、湖人詹姆斯以及快艇里歐納德各1票。

最佳新秀票選，灰熊榜眼莫蘭特得到8票，力壓狀元郎錫安威廉森的7票，公牛柯比懷特2票，金塊麥克波特與尼克貝瑞特各1票。

最佳教練方面爵士史奈德5票，快艇瑞弗斯與熱火史波斯查以4票緊追在後，暴龍納斯2票，七六人布瑞特布朗、魔術克利福德、鵜鶘簡崔與勇士科爾各1票。

最佳防守快艇保羅喬治和爵士戈貝爾各4票，安東尼戴維斯與里歐納德各3票，阿提托康波與勇士卓雷蒙格林各2票，七六人荷福德1票。

最佳第六人，快艇路威廉斯獨拿14票，穩獲此獎，籃網丁維迪3票，爵士英格利斯與活塞羅斯各1票。

(中時電子報)