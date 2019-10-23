〈國賓川菜廳〉全新菜式〈燈影魚片〉，魚肉薄可透光、肉質紋路肌理並可映在牆上。（圖／姚舜）

為傳遞更精緻美好用餐體驗，並問鼎全台最頂級川菜餐廳，全台唯一觀光飯店川菜餐廳、位在台北國賓飯店的〈國賓川菜廳〉，今年5封館全面改裝，經過5月個、斥資億元的重新裝修後，台北國賓飯店宣布〈國賓川菜廳〉自即日起以全新面貌正式開幕，並接受客人預約訂席與公司行號尾牙春酒的訂單。

〈國賓川菜廳〉新菜〈奇味松阪豬〉，是將松阪豬肉用花椒粉和薑末醃漬賦味，再蒸製精修成骰子形，然後過油並拌主廚特製「奇味醬」，甜酸香辣交織，開胃下飯並下酒。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈奇味松阪豬〉，因奇味醬中有糖，所以肉塊表層有「酥脆」口感。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈貢椒鮑魚〉，用了唐代被列為貢品故又名「貢椒」的四川漢源花椒提味，如果不小心咬到了那貢椒舌頭馬上麻掉。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈貢椒鮑魚〉，新鮮南非活鮑先滷至入味再以花椒油香煎，入口香麻辣並陳，非常好吃。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉空間改裝升級，餐具器皿亦一併更新，菜餚呈盤形色亦更時尚現代。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈酸菜芝麻龍蝦尾〉的提味醬汁，是用泡椒、泡薑和泡菜汁熬製，肉厚的龍蝦尾入口可吃出微微發酵香。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈酥香黃魚〉，結合了精湛刀功、炸功烹製，盤底提味醬汁加了一點龍眼花蜜，所以香甜。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈酥香黃魚〉將整尾魚炸到完全香酥後上桌，並會由服務入員桌邊代客分切，方便客人吃食。（圖／姚舜）

〈鮮魚泡飯〉是〈國賓川菜廳〉廚藝團隊自力研發的新菜，湯頭是以香煎鯽魚熬至乳白色，再加入白胡椒粒和豬後腿肉與山瓜子提味增鮮，湯中並有野生紅條魚肉，最後倒入酥炸香米共陳。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉新菜〈花椒糯米樟茶鴨〉，是將帶皮鴨肉和蒸熟的糯米結合後再炸到金黃酥脆，入口皮酥肉嫩糯米香甜。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉的〈飄香拌烏骨雞〉，是將拆絲的烏骨雞肉與炒香的宮保乾辣椒、花椒、辣油和高湯和紅油拌製，開胃下飯也下酒。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉的〈飄香拌烏骨雞〉，主要食材除拆絲的烏骨雞肉，還有酥炸的柳松菇，食之帶有嚼勁且有脆度。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉的〈汗蒸回鍋肉〉，肥瘦有致的五花肉先蒸2小時將油脂逼出後，再切片炒製，是「高檔家常菜」。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉除有高級川味宴客菜，也可以品嘗用韭菜與豬肉作餡的〈紅油水餃〉等川味麵點。（圖／姚 舜）

〈國賓川菜廳〉的菜式由國賓大飯店行政總主廚林建龍（中）、廚藝中心行政主廚陳西滿(左），以及與川菜廳主廚徐鳳欽（右）共同設計。（圖／姚舜）

台北國賓飯店「國賓川菜廳」全面改裝，設計師以Modern Chinese概念打造精品用餐空間。（圖／姚舜）

全新的〈國賓川菜廳〉12樓小吃區，結合現代中國風與時尚華麗元素傳遞創意美學。（圖／姚舜）

台北國賓飯店〈國賓川菜廳〉有各式不同包廂，改裝後更時尚現代且舒適。（圖／姚舜）

〈國賓川菜廳〉最大包廂可接待25人同桌共餐。（圖／姚舜）

立足市場超過55年的〈國賓川菜廳〉重磅回歸市場，除硬體裝潢全面升級，餐具器皿和服務人員制服一律更新外，由飯店行政總廚林建龍、廚藝中心行政主廚陳西滿，以及川菜廳主廚徐鳳欽領軍的廚藝團隊，為新餐廳重新開幕，並又度組隊赴四川，先後至〈眉州東酒樓〉、成都〈大蓉和酒樓〉、成都政商宴會首選〈紅杏酒家〉 ，以及〈蜀宴小調〉等當地知名餐廳研習，返台後推出45道全新川味菜品，從空間到菜式氣象一新，並展現「台灣第一川菜廳」恢宏氣勢。

有別於一般飯店的中餐廳，位在台北國賓飯店12樓、1964年開業的〈國賓川菜廳〉，除開放式小吃區與可接待12人至25人的8間高檔包廂，13樓更有一宴會廳〈樓外樓〉，可舉辦中小型宴會。這樣的規格與規模，亦使〈國賓川菜廳〉可充分滿足不同族群的用餐飲宴需求，政商與外商更經常在此舉辦宴會，喜歡吃川菜的日本高端美食旅客更定期組團到〈國賓川菜廳〉以口舌朝聖。也因為如此，〈國賓川菜廳〉得以享有「台灣第一川菜廳」之名。

為了持續優化客人用餐體驗並保有競爭優勢，更希望在《台北米其林指南》中得到祕探青睞，〈國賓川菜廳〉今年啟動立足市場超過55年後最大手筆的改裝，設計師以「會友、論道、品茗、鑑古、酌酒、撫琴、宴飲」等6大元素貫穿整體空間，詮釋傳統待客之道，勾勒時尚人文雅韻，細膩詮釋Modern Chinese氣圍。，13樓〈樓外樓〉則以「珠寶盒上的緞帶」為主題，以捷克品牌「Lasvit」水晶燈，手工精心鑲綴天花板與牆面，透過水晶折射出的晶瑩穿透，讓空間散發華麗璀璨的優雅氣息。

七滋八味九雜！川菜的菜式與味型原本多樣，年年組隊赴四川與名店交流並研習的〈國賓川菜廳〉，菜單上的菜式原本即多不勝數且豐儉由人，如今餐廳換上新裝，菜單上又新增了45道全新菜單，「傳承卻不守舊，創新又不忘本」，將川菜形色味與客人味覺體驗推升到更精緻的層次境界。

〈國賓川菜廳〉菜單中新增菜品有師承四川名店名廚傳藝的「新派川菜」、「海派川菜」，也有廚藝團隊自創的「原生新創菜式」，串連交織、繁華似錦，食家饕客與吃貨要分很多次才能逐一品味。

〈燈影魚片〉創作靈感源於經典川菜〈燈影牛肉〉，廚師將新鮮鱸魚片得極薄，然後醃漬、風乾、炸熟，再與糖、醋及特製紅油拌勻入味成菜，魚肉薄可透光，肉質紋路肌理在燈光投射下會映照在牆上，展現廚師刀功，吃的是雅韻。

鮑魚不易賦味，整顆鮑魚要完全入味更是費時費功，〈貢椒鮑魚〉是將8頭南非活鮑魚辣滷浸泡6小時，最後再以花椒粒、花椒油香煎而成。「辣滷」的滷汁以唐代被列為貢品的四川漢源縣花椒、乾辣椒等各式香料爆香後，加入郫縣豆瓣醬拌炒作成，入味極麻。

從頭到尾被炸酥炸透、皮酥肉嫩的〈酥香黃魚〉，是刀功與炸功的展現，提味醬汁是以朝天椒、藤椒油、醬油，以及龍眼花蜜調配煮製，鮮香麻辣還有蜜香果香與隱隱甜味。〈花椒糯米樟茶鴨〉將經典川菜〈樟茶鴨〉和〈糯米飯〉結合成了一「新派川菜」，鴨子皮酥肉嫩糯米香。

〈國賓川菜廳〉新菜中值得推介且均間其它川菜餐廳嘗不到的菜式還有〈奇味松阪豬〉、〈酸菜芝麻龍蝦尾〉、〈鮮魚泡飯〉、〈松茸豆湯飯〉、〈燒椒茄花〉，以及〈飄香拌烏骨雞〉等。等了5個月的「川菜控」，終於又可解饞並大快朵頤了。

(工商 )