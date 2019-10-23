國民黨總統參選人韓國瑜10月中旬正式請假參選，從屏東鵝鑾鼻出發展開環島之旅，目前列車已開到嘉義，許多在地民眾心聲可感覺到韓國瑜氣勢未減。此外，雲林縣副議長蘇俊豪昨宣布退出民進黨，他認為這個黨不太能夠接受基層民眾真實的感受。有評論認為，這些事情都震撼地方政壇，也讓民進黨地方選情隱憂乍現。

蘇俊豪昨表示，4年前退出國民黨支持持蔡總統，是因為她要當全民的總統，會謙卑謙卑再謙卑，會傾聽基層的聲音，4年後以同樣的標準檢驗蔡英文總統的政策，跟基層民眾相差甚遠， 「不太能夠接受基層民眾真實的感受」，他不能繼續在這個黨，自己打自己。此外，韓國瑜近日到嘉義，皆有許多在地民眾喊話要將票投給他。據中評社報導，韓國瑜到深綠地盤掀起人潮，以及蘇俊豪退黨，民進黨中南部地方選情似乎逐漸被韓撬開、鬆動了。

報導指出，雲林縣被視為民進黨的大票倉，蔡英文在前兩次總統大選時，在雲林得票率都非常高。然而，從蘇俊豪的聲明中，看出民進黨多項政策都忽略基層人民真實感受，恐成民進黨在中南部各縣市地方尚未引爆的難題。此外，蘇俊豪的父親蘇金煌曾在韓國瑜6月於雲林造勢時上台致詞挺韓，蘇俊豪退出民進黨後也坦言，若韓提出的政策是符合人民需求，不排除支持，釋放的訊息恐就是韓所掀起的民意，會是相挺與否的關鍵。

(中時電子報)