新北市淡水區6男3女23日凌晨1時許，分別駕駛5輛百萬名車，在淡水新市鎮飆速，汽車引擎聲驚擾民眾，警方獲報後出動警力將其攔下調查，赫見其中2人是無照駕駛，另2名涉嫌競速飆車的駕駛也依刑法185條公共危險罪嫌函送偵辦，警方共計開出8張罰單，最高可罰12萬4千多元。

據了解，6男3女分別駕駛保時捷、賓士、2輛BMW及Mini cooper 共5輛名車凌晨1時許欲前往十八王公夜遊，因淡水新市鎮凌晨人車稀少，28歲鄭男及其友人23歲毛男與29歲藍男駕駛2輛BMW，一時興起街頭競速飆車，引擎聲震耳欲聾，附近住戶不堪其擾紛紛報案。警方凌晨2時許在淡水區濱海路、沙崙路口，趁紅燈空檔攔下喧囂9人，並帶回警局釐清案情。

警方表示，毛男、藍男各別駕駛BMW有競速飆車行為，訊後將2人依公共危險罪嫌送辦；黃男駕駛的Mini cooper及許男駕駛賓士車為無照駕駛且疑有飆車行為，也分別開出無照駕駛及闖紅燈罰單告發。警方強勢作為共開出8張罰單，最高可以罰12萬4400元。

(中時 )