在台殺女友棄屍遭我方通緝的香港民眾陳同佳已經在今早9點香港出獄。原本政府拒絕他入境來台投案，但陸委會天下午希望香港協助我方刑事局幹員赴港人員確認嫌犯身分與帶回。但刑事局上午表示，目前並未派前往香港，且陳同佳獲釋後已經是自由人，沒有理由去香港帶人。內政部政務次長陳宗彥則指出，台灣沒有限制陳同佳入境，而是必需「臨櫃申請」。

陳宗彥表示，陳同佳已經是通緝犯，不適用線上申請簽證與落地簽方式，只能提出書面申請，未來基於司法互助精神下，我方已正式通知港府，希望在這個機制下讓陳嫌來台。

陳宗彥說，因陳同佳是通緝犯，政府須掌握陳同佳行蹤，所以對陳與陪同人員都先註記禁止網路辦理簽證，必須臨櫃申請，因此並非限制其入境。

陳宗彥強調，如果陳同佳真心想來台受制裁，仍有方式可以申請入境，目前相關情形政府也在持續了解中並準備就緒，一切依照法定程序辦理。

(中時電子報)