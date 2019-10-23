三田國小學童對警用設備感到很好奇。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

三田國小學童認真聽警察叔叔解說。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區三田國小學童21日參訪三田派出所，小朋友對警用裝備等十分好其，紛紛拿起手機拍攝，一句「我爸爸的槍放在抽屜裡喔！」令全場鴉雀無聲，所幸又補上「是參加生存遊戲的玩具手槍啦！」意外插曲讓大家虛驚一場。

三田國小校長黃孟元為宣導法治教育，特別協請清水警分局三田所幫忙安排全校師生到派出所參訪，學生於21日上午興高采烈抵達，對於參訪活動充滿期待。

三田派出所由辦案經驗豐富副所長楊志宏、員警劉哲維、簡培倫等人擔任解說員，所內志工媽媽熱情招待，在員警詳細介紹辦公廳舍、警用裝備介紹(警用汽機車、應勤裝備介紹)、交通與法治宣導外，小朋友對於真實手槍、長槍等充滿好奇心，另外還有防彈頭盔、盾牌、防彈衣及警用汽機車的警示燈與警報器，也都爭相拿起裝備拍照。

突然，一名小朋友大聲向員警表示，「我爸爸的槍放在抽屜裡喔！」員警嚇了一跳，看著該名小朋友準備詢問時，幸好，他立即補上一句「是我爸爸參加生存遊戲的玩具手槍啦！」意外插曲讓大伙虛驚一場。

楊志宏也向學童宣導有關反毒及青少年常見犯罪型態等，藉此參訪，導入正確的防毒及法律知識，加強自我保護意識，讓法律觀念從小培養向下紮根，還特別特別準備問答小禮物來增加互動。

三田派出所長陳俊佑表示，學童們即將邁入青春期階段，3C產品資訊發達，面對外界的誘惑與好奇心容易誤觸法網，藉由本次參訪活動推廣正確法律觀念，認識警察維護治安的用心，讓學生們有正確的法律觀念保護自己。

(中時 )