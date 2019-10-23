新型F-16V 戰機

由於亞洲和中東需求強勁，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）認為，F-16「戰隼」（Fighting Falcon）的訂單成長可能超過3倍。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網22日報導，洛馬執行副總裁兼財務長波森瑞德（Kenneth Possenriede）說，他們手上目前有30架F-16訂單，但希望起碼能再有60架訂單。他說，像摩洛哥等國家，還有遠東地區的其他國家合計能再增加60架訂單，洛馬認為，F-16前景十分看好。

自洛馬把廠房從德州沃斯堡（Fort Worth）遷到南卡羅來納州格林維爾（Greenville）後，目前每個月平均可打造1架F-16。該公司最近才開始造巴林的首架70批次F-16戰機，預計將在2021年底前交付。這個中東國家2018年砸下11.2億美元（343億台幣），訂購了16架先進F-16戰機。

(中時電子報)