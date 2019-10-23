國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬23日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，拜訪當地僑界及台商，期間安排一場專題演講。

李佳芬率團23日上午啟程前往馬尼拉，她在入關前接受媒體訪問時表示，我們的僑胞今年對中華民國的未來特別的關注，僑界的好朋友就非常積極的在邀請，希望市長（韓國瑜）可以到菲律賓及越南去，因為市長的行程真的非常的忙碌，尤其他現在忙著全國的拜訪，所以非常的抱歉就由我來代替。李佳芬說，我們知道僑胞們今年特別擔心，及關心國家未來的前途，所以我跟幾位議員及立委到菲律賓、越南與僑胞見見面。

李佳芬說，市長特別交代我對僑胞的熱情邀請表示感謝，並再次強調，中華民國未來的存亡，其實是維繫在我們每一位海內外華人身上。

媒體提問當地台商是否會因為當今執政黨的關係，而不太願意表態。她回應說，菲律賓跟越南的僑胞都非常的熱情，我們去拜訪都是客隨主便，也不會給當地僑民造成一些困擾，但我覺得只要大家就是心靈相通，是不是要非常的敲鑼打鼓，就都不用在意。

李佳芬說，希望大家能夠對國家的關心要以平常心來看待，因為都是中華民族，所以我們中華民國的未來大家一致來關心，我想這應該是我們所有不管執政黨或在野黨，大家應該都很開心的。

(中時 )