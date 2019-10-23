龍虎寺被竊的虎爺。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市南化烏山風景區著名景點「龍虎寺」，20日兩尊歷史悠久的「林府大使」暨「虎爺」神像遭竊，地方耆老擔心到晚上睡不著，台南市玉井分局專案小組全力查緝，22日終於循線查獲陳姓兄弟二嫌，順利找回兩尊神像，廟方對警方迅速破案感激不盡。

玉井分局南化所20日下午17時許接獲民眾報案，指龍虎寺的林府大使、虎爺神像遭竊，分局長楊青垂立即指派偵查隊與南化所共組專案小組，調閱轄內監視器，過濾上千輛汽、機車車牌、查訪居民及科學採證等，22日順利在台南市永康區及台中市東區兩地，尋回兩尊神像。

龍虎寺林府大使、虎爺為南化地方林、卓姓氏家族信仰神明，供奉流傳已逾300年，此次神像遭竊，令廣大信眾憂心不已，當地耆老夜不能寐。

案發當天正值例假日，南化烏山登山客及朝拜香客眾多，警方調閱路口監視器過濾上千台汽、機車等，抽絲剝繭，始發現竊嫌於20日接近中午時分，趁寺內沒有香客時及寺內沒有監視器大膽行竊。

據了解，陳姓竊嫌表示從小就耳聞林府大使暨虎爺神威顯赫，辯稱是經由神明擲聖筊取得同意後才占為己有的，但竊嫌卻將虎爺與其他來路不明共7尊神像寄送至台中舊物二手商，意圖交換買賣圖利，全案偵訊後依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

玉井分局長楊青垂表示，神明失竊在紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對信徒來說，若是神明找不回來，難免是一件憾事。竊嫌以為在沒有監視器的寺廟及騎機車行竊，就能神不知鬼不覺，但走過必留下痕跡，玉井分局呼籲民眾勿以身試法。此外也呼籲各宮廟，若有類似神尊遭竊，請與玉井偵查隊06-5742435聯繫。

(中時 )