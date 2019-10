紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)今天表示,針對臉書(Facebook)是否違反反托拉斯法的調查,已經擴大到全美大部分的州都加入。

法新社報導,詹樂霞表示,紐約州率領的調查現有45州加入,還有首都哥倫比亞特區與美國屬地關島。

詹樂霞在新聞稿中說:「我們的調查如今已獲全美47州及轄區檢察長支持,他們都擔心臉書可能使消費者資料處於風險之中、降低消費者的選擇品質並升高廣告價格。」

他說:「我們將動用手邊每個調查工具,以判定臉書的行為是否抑制競爭並讓使用者承受風險。」

社群網站龍頭臉書已經成為民選官員與競選人積極鎖定的目標,他們認為有疑慮的議題包括隱私權、廣告與臉書支持Libra加密貨幣發行計畫。

密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)提到紐約州率領的調查時說:「即使是科技巨擘中的龍頭也應負起責任,而這也是我們在這項調查試圖達成的目標。」

臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)已矢言將「據理力爭」,反抗政府試圖分拆臉書的舉動。祖克柏一直主張,拆解臉書無法解決批評人士提出的問題。

祖克柏預計明天赴聯邦眾議院就Libra議題作證。眾議院金融服務委員會(House Financial Services Committee)在聲明中表示,祖克柏將是明天「檢視臉書與其對金融服務與住房行業衝擊」(An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors)聽證會的唯一證人。

(中央社)