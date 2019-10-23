紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，針對臉書（Facebook）是否違反反托拉斯法的調查，已經擴大到全美大部分的州都加入。

法新社報導，詹樂霞表示，紐約州率領的調查現有45州加入，還有首都哥倫比亞特區與美國屬地關島。

詹樂霞在新聞稿中說：「我們的調查如今已獲全美47州及轄區檢察長支持，他們都擔心臉書可能使消費者資料處於風險之中、降低消費者的選擇品質並升高廣告價格。」

他說：「我們將動用手邊每個調查工具，以判定臉書的行為是否抑制競爭並讓使用者承受風險。」

社群網站龍頭臉書已經成為民選官員與競選人積極鎖定的目標，他們認為有疑慮的議題包括隱私權、廣告與臉書支持Libra加密貨幣發行計畫。

密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）提到紐約州率領的調查時說：「即使是科技巨擘中的龍頭也應負起責任，而這也是我們在這項調查試圖達成的目標。」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）已矢言將「據理力爭」，反抗政府試圖分拆臉書的舉動。祖克柏一直主張，拆解臉書無法解決批評人士提出的問題。

祖克柏預計明天赴聯邦眾議院就Libra議題作證。眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）在聲明中表示，祖克柏將是明天「檢視臉書與其對金融服務與住房行業衝擊」（An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors）聽證會的唯一證人。

(中央社)