中山醫學大學附設醫院舉辦「思覺失調症」特展，48歲蔡先生（右一）也站出來鼓勵病友及家屬。（馮惠宜攝）

48歲的蔡先生因為少時家中曾火災，他14歲看到每張紙都感覺他起火了，不斷拿水澆總，怪異的行為媽媽察覺得帶他就醫，證實是罹患思覺失調，經過治療他現在經常到國中小分享生命故事，中山醫學大學附設醫院舉辦「思覺失調症」特展他也站出來鼓勵病友及家屬，「得病不可恥，有症狀就醫就好，好好治療，人生可以重新出發。」

小燈泡案、普悠瑪刺警案…，近年來多起震警社會事件與精神疾患未好好治療有關，為讓民眾了解思覺失調這個疾病，中山附醫即日起到10月31日在汝川大樓二樓穿堂舉辦「還想牽你的手」思覺失調特展，14歲就罹病的蔡先生現身說法；精神健康基金會理事長胡海國指出，受少數個案影響，社會大眾對這患者有莫名的恐懼和排斥，但這樣反而可能讓患者為避免歧視而排斥就醫及治療，反而增加社會的整體風險。

中山醫學大學教授、精神醫學會理事長賴德仁表示，思覺失調症是一種「思考」及「知覺」失調的疾病，是大腦多巴胺失調，其好發在15到29歲青壯年，潛伏期約1到2年，而黃金治療期在發病的1到2年，即早治療可以透過復健或極少的藥物，讓患者大腦退化延緩，超過50％的患者經治療可以和正常人一樣工作。

蔡先生回憶，自己14歲開始就發現不管是看到筆記本或衛生紙等紙類的東西，都在燒，就會拿水去潑或不斷打紙張，有時也會聽到一些負面的聲音，媽媽發現他很怪，帶他就醫，吃了藥後就不再看到這些幻象、幻聽，後來他透過教友幫忙經常在國中小分享他的生命故事，他呼籲病友：得病不可恥，再出發就好了。

(中時 )