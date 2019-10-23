陳同佳出獄 鞠躬道歉願赴台受審 09:592019/10/23 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港殺人犯陳同佳23日在香港出獄，表示願來台受審。(香港電台直播畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在台殺害女友犯下箱屍命案的港嫌犯陳同佳今天出獄，他表示，自己的衝動做錯事願意去台灣自首，服刑受審，對於香港，非常對不起，希望位可以給他一個機會，重新做人回報社會。 至於是否被當成政治操作籌碼，陳同佳則沒有回答，只有鞠躬道欺。 在被問到還有沒有話想說時，陳同佳表示，想多感謝自己的父母一直不離不棄，最後指「對於社會、對香港人，我只能，對唔住，希望各位原諒，希望畀個機會我。」 (旺報 ) #陳同佳 #希望 #機會 #自己 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳比木馬還恐怖嗎 04:102019/10/23 時論廣場 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 09:572019/10/23 兩岸 兩岸熱門新聞 雷根號被圍 美在南海當場換將 - 焦點新聞 - 旺報 驚異奇航 陸094核潛艦上浮南海 - 焦點新聞 - 旺報 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 - 兩岸 港府批台無權派員到港押解疑犯 陸委會回應 - 兩岸 反送中無解 金融時報：林鄭明年3月恐下台 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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