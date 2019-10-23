在台殺害女友犯下箱屍命案的港嫌犯陳同佳今天出獄，他表示，自己的衝動做錯事願意去台灣自首，服刑受審，對於香港，非常對不起，希望位可以給他一個機會，重新做人回報社會。

至於是否被當成政治操作籌碼，陳同佳則沒有回答，只有鞠躬道欺。

在被問到還有沒有話想說時，陳同佳表示，想多感謝自己的父母一直不離不棄，最後指「對於社會、對香港人，我只能，對唔住，希望各位原諒，希望畀個機會我。」

(旺報 )