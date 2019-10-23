觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案香港嫌犯陳同佳，今日(23日)上午9點在香港因洗黑錢等罪刑滿出獄。在他服刑的西貢壁屋監獄，由昨晚深夜起已有大批傳媒在監獄外守候，而懲教署亦因應情況，加派人手戒備及巡邏，同時在監獄出入口架設鐵欄。

上午不到9點，現場已有逾百記者守候，當中包括中外的電視台、電台、報章及網上媒體，準備第一時間直播報導。由於監獄對面停泊不少車輛，有交通督導員到場勸司機駕車離開。

陳同佳步出監獄後，媒體一湧而上，他首先向死者家屬鞠躬道歉，接著說自己因衝動而造成無可挽回的錯事，令死者潘曉穎的家人帶來痛苦，內心已受到責備，願意為所犯下的事回台灣自首，受審及服刑，希望潘的家人可放下事件，令潘可安息。

此外，陳同佳感謝父母不離不棄，一直給予支持及關懷，但沒有回應何時會到台灣自首。隨後，陳同佳與協助他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，一同登上私家車離去，大批媒體採訪車緊緊在後跟隨。

(中時 )