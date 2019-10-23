PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，近來請假拚總統大選，日前說出「天后宮變愛情產業鏈」、「南部沒有國際機場」、「故宮要把所有館藏一次展出」3句話，引各界熱議，點燃正反論戰。有網友直言：「他的幕僚都在幹嘛，放老闆自爆？」

韓國瑜16日請假第一天，在台灣最南端恆春開《墾丁觀光如何救？》座談會，痛批南部6至700萬人沒有國際機場、雲嘉南高屏沒有國際機場，所有人只能靠小港機場，簡直是這個時代的笑話。20日抵台南大天后宮參拜，強調天后宮也庇祐有情人終成眷屬，「也是愛情產業鏈的推廣。」同日談及觀光政策，喊話將交通部觀光局升格為「觀光部」，並籲故宮將所有館藏一口氣全攤開展出，認為如此將能「轟動全世界」。

連日發言，引爆熱議，各界論戰不休。網友在PTT論壇發文《韓都沒幕僚克制他的言論嗎？》寫道：「『天后宮變愛情產業鏈』、『南部沒有國際機場』、『故宮要把所有館藏一次展出』，政見都像小學生的主張，都用一些不倫不類、不知所云的比喻。一兩次還好，講多了就覺得這人沒內涵！他的幕僚都在幹嘛，放老闆自爆？」

文章一出，迴響熱烈。網友們紛紛回應：「他幕僚一直都是幫他處理事情的，不是幫他想點子的」、「就跟柯師傅一樣，沒在理幕僚的啦」、「信任度一旦崩潰，談甚麼正經事，論點再好，都是會被拿來嘲笑跟作梗圖而已，韓自找的」、「百萬韓粉會支持就好」。

也有網友認為：「一開始大概有人真的阻止，現在幕僚自己都覺得都沒有老闆自己弄的好。不要看他很荒誕，但他一直都是帶著議題走，反而避免被掌握議題，跟著民進黨議題走，很容易被玩死；馬英九也夠聰明，但常常都是跟著民進黨話題走，最後變成阿呆」。

(中時電子報)