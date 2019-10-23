一名擁有30年執業經驗的牙醫，因為拔了女患者10顆牙齒，導致對方血流過多，最後死亡。目前這名醫生已遭禁止執業一年。

據《太陽報》報導，醫生帕特爾(Tushar Patel)日前幫一名病患治療牙疾時，在一個星期拔掉了她10顆牙齒。事後卻造成該名女病患，血流過多，緊急送醫後仍宣告不治。

據了解，當時女患者有向帕特爾表明自己目前正在服用「華法林(Warfarin)」，這是一種抗凝血劑，這種藥主要作用在於防止血栓形成，不過缺點則是容易造成血液稀薄，導致出血。牙科委員會(General Dental Council)表示，帕特爾明知華法林的副作用，卻無警告該名病患後果，且拔完牙後帕特爾也沒有特別縫合傷口，任患者口流血不止。最終這名女子，因為失血過多，而在醫院死亡。

牙醫委員會則大力譴責帕特爾，認為他促使該名患者造成重大傷害，因此讓帕特爾禁止執業一年。

(中時電子報)