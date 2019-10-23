涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳今日（23日）就其洗黑錢罪刑滿出獄。《環球時報》今早報道說服陳同佳自首的牧師管浩鳴專訪。對於有指陳同佳是「被自首」，管浩鳴表示無可能，指陳及其家人經過長時間思考，「希望台灣當局、法官給他一個重新做人的機會。我也一直鼓勵他說，不這樣你是抬不起頭來做人的，很可惜現在弄成這個樣子。」被問到有台灣政客指台灣有死刑，管浩鳴認為，「臺灣好像在嚇唬他不要回去一樣。」指據他們聽到台灣律師意見，如有好的認罪態度應該不會被判死刑。

管浩鳴指，陳同佳得知被拒絕入境台灣後，「他覺得很無奈，肯定是不太開心」，指他一方面是有一件想達成的目標沒有實現而低落，再加上台當局說的那些話，對他的心情有很大影響。就陳同佳今日出獄後去向，管浩鳴表示，他暫時都不知道陳的下一步安排，陳對於其案件引起修例風波而對香港人「心有愧疚」。

管浩鳴解釋當初接觸陳同佳的原因，其中指死者潘曉穎和陳同佳都是聖公會不同學校的學生，「只是想做一些事情，能夠讓死者得到安息，生者重新做人。」他又指，陳同佳一開始便想過到台灣自首，只是不了解當地生活、司法程序等而拿不定主意，「我相信他一直都想贖罪。」在管浩鳴安排下，陳的父母到台灣與律師會面，台灣律師亦曾來港與陳見面。管浩鳴指，在一個月多前，陳同佳答應自首並請他安排，管浩鳴希望台方允許他日後到監獄為陳同佳提供心靈輔導。

(中時 )