國民黨總統候選人韓國瑜正式投入2020總統大選，對於近期民調仍落後蔡英文總統，命理師江柏樂大膽預言，11月22日登記後，韓國瑜選情將出現驚人變數。

命理師江柏樂在談話性節目中指出，因為韓國瑜全台走透透、聚集人氣斷言，近來落後的民調將會谷底翻身，只會落後小英5%；至於蔡英文則是「火水未濟」，代表遇到瓶頸，事情尚未完成。

江柏樂透露，高雄市府曾邀他到高雄打造命理街，但江柏樂感嘆：「最早韓國瑜是躺著選也會贏，到現在卻變成怎麼選都選不贏」，他甚至預言，從卦象來看，11月22日登記後，會發生大變數，恐怕會讓韓國瑜選不下去，至於是什麼變數，江柏樂則回：「連我也不知道」。不過對於命理師的預言，有網友無法接受，回嗆「我也預計你會砸了自己的招牌」；有網友憂心韓國瑜選情低迷，因此意有所指地呼籲年輕人：「薪水高的請投蔡，薪水低的請投韓」！

(中時電子報)