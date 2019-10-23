港女命案兇嫌陳同佳願來台投案，蔡政府一開始口徑一致擬拒收，引發爭議。此外，國民黨總統參選人韓國瑜開始全台「傾聽之旅」，這一週內密集走訪屏東、台南、嘉義等宮廟參拜，許多支持者現身力挺。隨著2020大選將近，蔡韓兩人一舉一動將牽動選舉結果。以期貨市場方式在網路上估算候選人勝率的「未來事件交易所」表示，截至10月22日平均交易價格，蔡英文目前以$51.68領先韓國瑜$48.48，雙方僅差距$3.2。

據「未來事件交易所」分析，韓國瑜開始全台「傾聽之旅」，接連走訪屏東、台南、嘉義等宮廟參拜，並在當地公園舉辦造勢活動。19日更與前總統馬英九、黨主席吳敦義合體進場，營造團結氣勢。在市政請假後，韓國瑜避開不擅長的議場詢答，改與民眾的近距離接觸，以及能展現演說魅力的造勢活動，重回熟悉戰場，也讓韓國瑜近一週的預測市場價格緩步上漲約$3，截至22日平均交易價格為$48.48。

「未來事件交易所」也分析指出，本週可能影響民眾觀感的重大議題，則是在台殺害香港女友的港男陳同佳，近日於香港出獄後可能來台投案。陸委會第一時間表示，陳嫌的自願自首是有政治力量的精心操作，建立司法互助機制才能根本解決問題；移民署則表示將拒絕陳嫌入境；內政部長徐國勇更表示香港法律是屬人主義，質疑港府為何不審判，但隨即遭媒體挖出2016年，時任立委的徐國勇在政論節目上，談到在肯亞的台灣電信詐欺犯被「送中」時，徐表示：「全世界沒有一個國家會放棄刑事管轄權，管轄權就是主權，放棄管轄權，就是放棄主權」遭質疑民進黨政府是兩套標準，也有泛綠名嘴批評，陳嫌是台灣的通緝犯，不懂蔡政府為何要拒當包青天。

行政院長蘇貞昌與民進黨立委均表示，陳嫌來台投案是中國大陸企圖讓「送中條例」合理化，但相關說法讓許多民眾無法接受，前副總統呂秀蓮痛批蔡政府懦弱，台北市長柯文哲也表示「人家要投案你就讓他投，看不懂民進黨在搞什麼鬼」。相關爭議也讓蔡英文聲勢受挫，近兩日的預測市場價格持續走跌，截至22日的平均交易價格為$51.68，領先差距再縮小。

(中時電子報)