南韓有位16歲的少女因日滑13小時的手機，導致生活嚴重受影響，上學時無法專心，讓她決定去參加由政府主辦的網路成癮戒斷營，而結果也出乎意料的好，她表示，自己現在最多一天用3小時的手機！

據CNN報導，南韓一名16歲的少女柳采琳（Yoo Chae-rin）疑似網路成癮，一開始只花大概7小時滑手機，直到某天凌晨4點發現自己竟然無法睡覺，當日竟花13小時滑手機，嚴重影響她的生活，因此她主動參加政府舉辦戒除網路成癮症的12天營隊。初期幾乎每位參與者都叫苦連天，無法克制地想要用手機，隨著時間過去，大家認真投入到營隊活動，無時無刻要碰手機的心逐漸冷卻。營隊結束後，柳采琳發現自己一天至多只會用3小時的手機，相較於過去網路成癮的狀況來說，時間大幅減少了！

根據世界衛生組織（WHO）表示，網路成癮症的患者可能會漸漸地與世界隔離。而網路成癮戒斷營的管理者也表示，這些孩子因為網路成癮長期不與家人互動，這會使他們缺乏社交能力，若情況持續惡化，當同住的家人去世後，他們可能會變成獨居且無法融入社會的人。

最後精神科醫生李在元（Lee, Jae-won）表示，網路成癮的現象可能會造成額葉退化，導致患者出現憂鬱、焦慮以及易怒等情緒，因此如果能夠戒除長時間用手機的習慣，對健康是非常有幫助的！不過參加這樣的戒斷營，他認為成效的好壞主要還是取決於參與者有多大的決心想改善，如果狀況已經嚴重到無法自覺，那還是會建議尋求醫學上的幫助！

(中時電子報)