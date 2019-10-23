日前有網友好奇前總統陳水扁和國民黨總統候選人韓國瑜，在選舉方面誰強，引起熱烈討論。阿扁也針對此事回應，其實韓國瑜口才反應一級棒，但電視辯論好壞與從政政績表現都不是選戰輸贏的關鍵。重要的是能否「主導議題，引領風騷，鼓動風潮，創造時勢」。

前總統陳水扁過去擔任立委時期曾因發言問題，引起當時同為立委的韓國瑜不爽，在質詢時用左手用力摑了陳水扁一巴掌，阿扁當場被打翻過去，足足住了三天醫院。日前就有網友好奇在批踢踢論壇發文探討，阿扁和韓國瑜到底選舉誰更強？但網友普遍都認為，阿扁在綜合能力，比韓國瑜要更強一些。

阿扁昨22日晚也在臉書「新勇哥物語」回應此事，其實韓國瑜口才反應一級棒，不是沒有煽動性，也不是沒有論述能力。而是一屆議員三屆軍系立委、10個月高雄市長，不知道有什麼政績表現可以讓大家印象深刻的，說真的也太乏善可陳了。還有晚上喜歡喝二杯，以致無法專注施政，最後只能在台上說大話喊口號。

韓國瑜與阿扁都是從議員、立委幹到市長，但阿扁以「是什麼做什麼，做什麼像什麼」的從政哲學自我期許，每天兢兢業業，未敢懈怠。

阿扁也大談自己過去政績。市長任內戶政革新的櫃台降低與微笑奉茶，至少花了一年時間準備。路口淨空與公車專用道的交通改善，也要二年的全力推動，才能免於提前下台。全國首例的BOT案台北101的夢想成真。垃圾不落地，機車族戴安全帽，⋯⋯哪一項是一當選就職就能兌現政見的？真佩服韓國瑜市長位子還沒坐暖，就開始脫褲子圍海，吃碗內看碗外！？

阿扁認為，選舉投票常是非理性的，有時候憑感覺走。電視辯論好壞與從政政績表現都不是選戰輸贏的關鍵。選舉造勢大會候選人的煽動性與論說能力還不是最重要的。

阿扁最後更強調，重要的是能否「主導議題，引領風騷，鼓動風潮，創造時勢」，台上跟台下又如何真誠熱情打成一片！？韓國瑜好像做到了，又好像沒做到！？

(中時電子報)