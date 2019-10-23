24歲Vichhai（右二）是柬埔寨金邊當地大七的醫學生，這次在社團法人亞太中華醫學世界聯合會協助下到中國醫藥大學附設醫院進行為期11天的參訪與實習。（馮惠宜攝）

政府推動新南向政策，唯獨對昔為赤色高棉的柬埔寨力有未殆，社團法人亞太中華醫學世界聯合會近兩年間，多次飛往柬埔寨及越南義診並與當地醫學會進行交流，近日18位來自金邊的醫學生更首度踏上寶島到中國醫藥大學附設醫院進行為期11天的參訪與實習，這也是台灣首度有醫學柬埔寨醫學生來台實習。

亞太中華醫學世界聯合會從2017年6月成立以來，多次飛往柬埔寨及越南，與當地各級學校、商會、醫學會等相關人士約300人進行面對面的溝通，舉辦11場學術交流研討會，共有將近一萬名當地的醫學生及醫生出席，將台灣精湛的醫療技術帶到偏鄉地區，在22次的義診活動，共幫助了柬埔寨金邊、茶焦、磅湛、柴楨等地約5000名居民，看到當地居民困於經濟因素，連最普遍的感冒都無法獲得基本的醫藥治療。

中國附醫內科部副部長、亞太中華醫學世界聯合會理事長夏德椿指出，在所有的幫助行為中，透過醫療是最不會有糾紛的，而透過義診讓更多和台灣沒有邦交的國家認識台灣，也為台灣建立實質的國民外交。

亞太中華醫學世界聯合會和中國附醫聯手舉辦了多次國際學生交流研習，今年4月邀請柬埔寨金邊高中的校長及教職人員來台參訪，8月集合了金邊高中師生共32人來台，拜訪多所台灣的優質學院。10月21日至31日再次舉辦國際醫學生見習交流，邀請18名柬埔寨的醫學生到中國醫藥大學附設醫院參訪。

其中24歲Vichhai是當地大七的醫學生，他選擇到整型外科實習，因為當地有許多唇顎裂的病人，他也說，對於台灣醫病關係感受很深，醫師在巡房時對病人都很親切，未來他也會加入志工行列，幫助更多人。

(中時 )