港女命案凶嫌「陳同佳送台」案引發爭議，內政部長徐國勇23日再度強調，不要把「肯亞案」與「陳同佳送台案」做比擬、「不要XX比XX亂比一通」。（陳信翰攝）

在台殺害女友的港人陳同佳及勸說他投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴被移民署註記管制無法入台。內政部長徐國勇今天卻突然改口，只是註記，但沒有拒絕他入境，不過陳同佳既不是商務也不是觀光，不符合申請落地簽跟電子簽資格，必須要臨櫃辦理簽證。

徐國勇表示，只是註記，如果沒掌握搭飛機的狀況，隨便電子簽給他，他搭哪一班飛機來都不知道，會不會有飛安危險？「他是個殺人犯，情緒各方面會不會有飛安危險？如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你感受是什麼？當然要掌握」。

徐國勇強調，他沒有拒絕陳同佳入境，但是因為電子簽證是自由行，是觀光用的，他不是觀光客怎麼會用自由簽證呢？縱然用自由簽證也要掌握他的狀況。

徐國勇說，陳同佳來台目的既不是商務也不是觀光，不符合申請落地簽跟電子簽證資格，陳同佳可以來，但是他要申請簽證就必須要臨櫃申請。徐也批評這是港府在做政治操作。

(中時 )