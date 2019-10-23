美國職籃NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾今天力挺因一則挺港推文遭中國網軍圍剿的休士頓火箭總經理摩瑞，說摩瑞的評論是對的，說美國珍視言論自由，可以發言說出不公義的事。

洛杉磯湖人前球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在TNT電視節目「NBA內幕」（Inside the NBA）中表示，摩瑞（Daryl Morey）有權在推特上支持推動民主運動的香港抗議人士。

摩瑞本月初在推特發表FIGHT FOR FREEDOM（爭取自由）、STAND WITH HONG KONG（挺香港）的圖說，引起軒然大波。

歐尼爾今天說：「摩瑞是對的…在世界上任何地方，當你看到錯誤時，你該有權說『那是不對的』，而這正是摩瑞做的事。」

他表示，沒有任何事可以壓制言論自由。

歐尼爾指出：「美國人和中國做很多生意…他們知道，也理解我們的價值觀，而我們也瞭解他們的價值觀。」

他說：「在美國，我們其中一個最好的價值觀就是言論自由。」

「我們可以說出我們想要說的，也可以說出不公義的事，事情就是這樣。」

「如果有人不瞭解這些，那是他們自己必須去面對處理的事。」

(中央社)