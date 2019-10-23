教育部今天表示，109學年大學特殊選才招生，正在受理報名中，共有47校提供1214個招生名額，比108學年的44校1014名，增加3校200名。更多詳細資訊，可上大學多元入學升學網網站(http：／／nsdua.moe.edu.tw／)查詢。

台大、清大、交大、政大、成大等校109學年的特殊選才招生名額分別為82名、60名、47名、9名、29名，比108學年的29名、59名、40名、5名及20名均增加，讓特殊才能考生有更大機會進入好大學。

為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷(如境外臺生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等)的學生順暢升學，教育部自104學年度起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，自107學年度起特殊選才招生已納入正式入學管道。

108學年錄取中興大學昆蟲學系的王遠騰同學，五歲開始養螳螂，高二那年抓到臺灣罕見的「狹翅大刀螳」，成為投入螳螂研究的動力，他撰寫的「狹翅大刀螳與枯葉大刀螳之形態比較」論文曾在台灣昆蟲學會年會中發表。

王遠騰認為特殊選才招生管道很適合志向明確，對昆蟲研究有熱情的自己，因此關注興大的特殊選才招生訊息並順利入學，他也建議欲以此管道進入大學的學弟妹，應提早確定方向，立定未來目標。

108學年錄取交大資訊工程學系的林宇翔同學，因為先天性骨骼問題，全身上下的關節都異常腫大，平常都是以輪椅代步。自小對資訊有興趣的宇翔並未因此放棄學習，持續接觸程式解題、網站開發、網路與資訊安全等領域知識，高中時期曾開發線上點名系統，參加資安人才培育計畫-台灣好厲駭。

林宇翔透過特殊選才管道進入交大資工系，希望能深入研究資訊領域，利用自己的資訊專長，幫助與他一樣需要幫助的人。

108學年度錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系的葉姵嫣同學，在升讀高中過程中曾遇到很大的挫敗，身為新住民子女的她未因此鬆懈。高二得知特殊選才入學管道後，便開始整理備審資料，同時仍繼續準備學校段考及模擬考，最後順利錄取台大醫技系，未來希望能到母親的故鄉越南從事醫療服務。

(中時 )