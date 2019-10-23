「籃球之神」喬丹昨日在受訪時直言勇士球星史提芬柯瑞還不是名人堂等級的球員，這句話在網路上引起許多爭論聲浪，不少球迷諷刺喬丹球技過人，但卻是識人不明。柯瑞今天回應喬丹的言論，「我很優秀，未來也肯定會進入名人堂，但我還是需要努力證明自己。」

柯瑞的三分神射改變了NBA生態，並且是史上第一位全票當選的例行賽MVP，還打破公牛單季72勝紀錄，加上他帶領勇士在5年內奪得3次總冠軍，如果這樣還不足以讓他進入籃球名人堂的話，其他人就更不可能了。

柯瑞聽到喬丹的批評之後大笑表示，「我認為自己很優秀，但從不自滿，經常聽到退役球員娉論現役球員的天賦，並且說他們時代的球員比現在的球員來得優秀，對於球迷而言這是好話題，但事實上是如此嗎？因此聽到一位如此偉大的球員說這番話，我覺得很有趣。」

勇士總教練科爾在球員時期曾與喬丹聯手在1996-98完成三連霸，兩人交情非常好，科爾在得知前隊友喬丹評論自家子弟兵的時候也笑了出來，「我認為喬丹的腦袋有一個名人堂，而且有一套評選標準。」

(中時電子報)