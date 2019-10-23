酒醉遭逮的人有很多，但是這名醉女卻受到了全世界關注。原因是她遭逮後的荒唐行徑令所有人傻眼。據《Barstool Sports》網友日前貼了一支影片，並以「史上最狂逮捕」為標題。網友在內文中，「善意提醒」大家一定要開聲音，並表示該女子「慾火中燒」(horny)。

(影片/取自tsg600 YOUTUBR)

影片中可以看見，當警方將女子壓在窗玻璃，進行上銬動作時，女子卻突然大聲呻吟，並且將自己的臀部向後貼到男警察的鼠蹊部，接著快速的摩擦。警方先是愣了一下，接著向是受到驚嚇趕緊往後退。圍觀民眾則是發出大爆笑。

原PO揶揄地問，「這算不算拒絕逮捕？不確定。」

有網友看完這支影片後，非常關注遭摩擦的警方到底有沒有被撩到「升旗」，並言「如果是我可能會」，也有人諷刺的表示，很想知道警車裡會發生什麼事。

據《The Smoking Gun》報導，這名失控的女孩是24歲的蒂爾(April Teale)目前她已遭起訴，不過警方並沒有公布逮捕報告，所以目前外界仍無從得知蒂爾遭起訴，是不是與她狂磨警方有關係。

(中時電子報)