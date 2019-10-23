涉嫌在台殺害港籍女友的港人陳同佳，陸委會昨表達希望派檢警赴港將陳嫌押解回台，港府深夜發出聲明強調，此舉形同跨境執法，無法接受。民進黨立委王定宇今在臉書打臉香港特首林鄭月娥，王定宇表示，3年前香港水泥封屍案3名嫌犯來台躲藏，當時香港警方及台灣刑事局人員在空橋內完成交接程序，過去可以，現在拒絕，林鄭還敢說不是政治算計嗎？

「林鄭你知道3年前台港就有跨境執法嗎？」王定宇指出，香港「水泥封屍案」3名嫌犯劉錫豪、曾祥欣、張善恒，潛逃台灣躲藏30天，3嫌被台灣警方逮捕後，隔天9名香港警方陪同搭乘班機押解回香港，當時港警與台灣刑事局人員在空牆內完成交接程序，直接搭乘國泰航空CX467班機（港屬領空）離開。

王定宇質疑，空橋算是國境邊境，怎麼說是跨境執法，況且過去就有前例，現在竟然拒絕，「林鄭你還說你不是政治算計！一群附和中共、港特首、哽咽的，丟人啊！」

(中時 )