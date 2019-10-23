全球航空迷迷引頸期盼的二戰傳奇噴火式戰機，來台計畫一再更改，今天上午約10點左右，已經確定從沖繩起飛，將改在台中清泉崗機場洛帝補給，接著直接飛往香港，許多軍事迷一早就趕到台中卡位，準備捕捉這難得一見的骨董戰機。

原本這架戰機預訂9月27、28日會飛抵臺北，但畢竟環球飛行耗損機件，因此延誤多時，後來又傳出10月19日抵台，卻仍延誤，整個行程一改再改，終於確定今早抵台。不過原要前往小港機場落第的計畫也取消，因此航迷能目睹的機會相當難得。

根據「silverspitfire」官網公佈，這架噴火式戰鬥機從8月5日自英國西薩賽克斯郡古德伍德機場起飛，將以4個月時間，拜訪全球87個地區與國家，預計12月8日返抵英國。

而執行這次環球飛行任務的的機種，是英國皇家空軍原編號MJ-271的噴火式戰機，於1943年交機，並曾執行過51次作戰任務。

官網指出，該戰機不僅是航太工程、設計巔峰，也是全球自由象徵；為紀念為追求自由、反壓迫的飛行員之犧牲，對於參與此次任務的飛行人員來說，可說是挑戰飛行界的聖母峰。為了此次企畫，噴火式戰機過去24個月實施繁瑣拆解及修復工程，每個部件都以人工細拋光至閃閃生輝，為戰機帶來光彩奪目的銀色機身，讓民眾目睹煥然一新的「銀色火焰」風采。

(中時電子報)