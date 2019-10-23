國家政策研究基金會23日舉行「陳同佳不來，司法真『丟人』！」記者會，司法及法制組召集人何展旭對於蔡政府以時機敏感與政治動機為由拒殺人犯陳同佳於門外，邀請東吳大學法律學院兼任助理教授歐陽弘、政治大學法律學系副教授廖元豪、 淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪 、文化大學法律學系教授 吳盈德，進行專業分析。

(中時 )