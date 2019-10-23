「桌球天后」福原愛嫁給「桌球王子」江宏傑，而不只老公俊俏外型出色，大姑江恆亘有著精緻五官與纖瘦高挑身材，保養好到看不出已39歲，凍齡美貌蔚為話題，還一舉紅到日本去，江恆亘不久後宣布出道，一圓明星夢，沒想到人紅是非多，日前被爆有公主病且是靠爸靠媽族，我行我素讓福原愛私下感到困擾，被日本媒體形容是「妖怪一般的大姑」。

面對輿論負評，江恆亘日前曾痛心在IG貼文低調表示「朋友變小人」，最近則貼出個人VLOG，在其中揭密外界對她好奇甚至產生誤會的一些事情，例如有媒體爆她負債需靠父母金援，也有人好奇她怎麼好像一直在旅行都沒工作，江恆亘則表示過去自己一直在當老師，在英文學校任教10年，一路從老師當到主任，未出道前，已經有一番穩定的事業。

她也解釋，其實學校的生活很固定，喜歡旅遊的她，常避開學校的重要活動，有空檔就旅遊去，也解釋因為在學校認真教學10年，得到了校長的信賴，因此只要避開校內重大活動，上頭基本都准假，笑稱：「畢竟我在這裡工作這麼久了，有很多的假期」，江恆亘表示藉著VLOG跟大家稍微解釋一下狀況，不然總被誤解怎麼不工作卻有錢花，強調「沒有，我是很認真工作的」。

(中時電子報)