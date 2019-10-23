大陸宏觀經濟研究院院長王昌林今天在中共黨媒《人民日報》上發表署名文章，稱當前大陸的經濟增速雖然比高速增長時低，但在世界範圍仍是較高增速，從實際情況看，有些困難和問題也沒有想像的那麼嚴重；穩中向好、長期向好是大陸經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。

王昌林文章表示，從最近對一些地區的調研來看，許多企業對外部環境變化都有較強應對能力，一些企業在壓力下反而加快了轉型升級步伐；實充分證明，大陸經濟不是一個小池塘，而是一片寬廣的大海，有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。

他認為：「隨著我國經濟由高速增長階段轉向高品質發展階段，經濟運行中出現了一些困難和問題，我國發展面臨的外部環境也發生了很大變化。對此，我們要有清醒認識，但也不必過於擔憂。」

文章稱，大陸增長、就業、物價、國際收支、勞動生產率等主要指標都處於合理區間，高品質發展取得積極進展，經濟總體平穩、穩中向好的基本面沒有改變。更為重要的是，就業、居民收入等主要民生指標表現良好，實現了比較充分就業。

「當前，我國經濟發展具備諸多有利條件，經濟長期向好的大趨勢沒有改變。」他說，從發展階段看，大陸在工業化、城鎮化進程之中。

文章強調，大陸發展總體上進入向高品質發展階段轉變的時期，轉型升級空間很大。2018年常住人口城鎮化率為59.58％，戶籍人口城鎮化率只有43.37％，遠低於發達國家80％以上的水準，城鎮化還有很大發展空間。

而且，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際力量對比和全球經濟版圖加速演變，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，國際產業分工格局面臨重構，世界和平發展潮流和經濟全球化大勢不可逆轉，這些都為大陸經濟發展提供了新的歷史機遇。

路透今天報導，大陸發改委發言人袁達21日表示，大陸前三季經濟既實現了「穩」又取得了「進」非常不容易，經濟增速略有放緩但品質持續提升，增速高一點低一點都是可以接受的；雖然經濟下行壓力較大，但從實物量指標來看能夠支撐經濟總體平穩的判斷，全年經濟任務目標能夠完成，質疑大陸經濟「嚴重放緩」是站不住腳的。

(中時 )