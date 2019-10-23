蔡英文總統（左）23日出席「古寧頭戰役70年紀念活動」，並赴太武公墓獻花致意。（姚志平攝）

蔡英文總統赴金門出席古寧頭紀念活動並致詞。（姚志平攝）

箱屍案主嫌陳同佳在港刑滿獲釋，傳出將搭機來台投案；蔡政府昨發函要求港府，讓我方指派檢警赴港派壓陳同佳，遭到港府拒絕；今日蔡英文出席金門「古寧頭戰役70周年金門紀念活動」，針對陳同佳案表示，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國、我們台灣處理。

陸委會昨天下午已致函港府，說明將派檢警赴港，帶回港女命案凶嫌陳同佳回台偵辦一事，就此案表達明確的立場。但港府卻在今天凌晨表示「不能接受」，理由是此舉等同於跨境執法，是不尊重香港司法管轄權的作法。

今天赴金門太武山主持「古寧頭戰役70周年紀念大會」的蔡英文則在媒體聯訪時表示，此案只有逮捕沒有自首，既然香港不辦，台灣來處理。

蔡英文，本案的加害人或受害人都是香港公民，台灣政府已表明不會放棄管轄權的立場，「既然香港政府不願意行使管轄權，替受害香港人伸張正義，那就由我們中華民國、我們台灣處理。」

蔡總統並指出，本案被通緝者是一個凶嫌，在這個案子裡，沒有所謂「自由行」的背包客問題，也就是說「只有逮捕沒有自首的問題」。

針對連日來外界指政府過於軟弱，不顧司法正義，蔡總統也表示「我們現在做的每一件事情都是伸張司法正義、伸張主權，這個是國家主權，要求香港政府提供司法協助，尤其是相關重要事證，我們請香港政府不要迴避這個事實，很多人也都會要求香港政府要負起這個責任。」

(中時電子報)