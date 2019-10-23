南瓜屋老闆蔡志宏（右三）6歲被寄養在教會成立的孤兒院，孤兒院裡每當感恩節、萬聖節都，濃濃的節慶氣氛讓他暫時忘了人生的苦，開店當老闆也把餐廳佈置得很有萬聖節氣氛。（馮惠宜攝）

迎接萬聖節到來南瓜屋推出各種料理，也舉辦萬聖節變裝比賽。（馮惠宜攝）

在台中有22年歷史的南瓜屋，一年四季都充滿濃濃的西洋節慶氛圍，店裏擺滿大玩偶和南瓜擺飾，這與47歲老闆蔡志宏成長歷程有關，6歲失去父親，媽媽不得已將他和弟寄養在教會成立的孤兒院，孤兒院裡，每當感恩節、萬聖節都能吃到南瓜料理等好料，還能看到許多南瓜裝置，濃濃的節慶氣氛讓他暫時忘了人生的苦。

蔡志宏年少坎坷，失去父親後，媽媽到市場擺攤，把他寄養在教會一住就是6個寒暑，8歲他就到補習班打工，幫忙摺宣傳單賺零用金；10歲到啤酒廣場端酒杯；11歲到印刷廠賺外快，17歲時已存下人生第一桶金100萬元。

這段打工的歲月，志宏接觸到許多行業，他覺得開餐廳不像印刷業設備、資產投資大，而且自己能掌控的因素更高，高二那年就立下開餐廳的決心，利用課餘時間到餐廳打工，更進入台北凱悅、福華等星級餐廳跟著外籍大廚學做料理，空班時還到別家餐廳兼差做服務生、倉管等行政工作，因為他知道他沒有輸的本錢，不僅要會做菜，也要懂得如何經營一家店、學會服務客人與控制成本。

27歲那年政府推動周休二日，看好休閒契機，志宏把辛苦存來的300萬，加上借貸180萬元，在五權西四街開起第一家南瓜屋－傑克的廚房。6年前又進入人文氣息洋溢的草悟道，開起南瓜屋2號店-魔女露露的廚房。

於是他對南瓜徹底著了迷，22年來兩家店總共收藏超過6000件南瓜藝品，這些收藏除了來自美國、加拿大、英國、法國、日本、義大利外，他也請台灣的藝術家開模設計。

打從6歲第一次過感恩節起，志宏就愛上了這個節日，於是每年10月、11月在這個屬於小朋友的快樂節日，南瓜屋兩店同步推出感恩節活動，即日起到10月31日舉辦萬聖節變裝比賽，凡變裝來用餐的客人，就有機會獲得3000元禮券＋巿價360元的南瓜造型燭台1個。

(中時 )