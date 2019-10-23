洪慈庸成功協助爭取中央補助共1億，將協助穀倉完善修復保留歷史建築。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市定古蹟潭子農會穀倉閒置多年，立委洪慈庸持續協助「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，先前就有邀集相關單位會勘，經108年度市府修正計畫再提報文化部，文化部核定總經費1.7億元，洪慈庸成功協助爭取文化部補助7000萬，交通部補助3000萬，中央補助共1億，將協助穀倉完善修復保留歷史建築。

洪慈庸表示，在2011年鐵路高架化時穀倉部分建物被拆解，現在鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復的急迫性。

洪慈庸指出，她上任後持續關心潭子高架化相關建設，先前也曾邀請文化部常務次長李連權、文化資產局古蹟聚落組、中市府文化局、文資處、潭子農會等相關單位代表進行會勘，成功爭取中央支持。

洪慈庸說，原市府所提出「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」經文化部審查，因原提報計畫含有新建工程，但依照補助規定僅能補助原案修復部分。市府108年度修正再提報計畫，文化部核定總經費1億7000萬元，文化部補助7000萬，交通部補助3000萬，中央補助共1億。

潭子農會總幹事林淑茵表示，相當期待未來農會穀倉修復完成後，一樓可結合文化導覽，作為農產展售區，結合歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

洪慈庸指出，潭子在地還有很多區域性歷史文化據點，除農會穀倉，還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等歷史建築；潭子農會穀倉修復工程地方已期盼相當多年，希望透過建築工程修復讓古蹟重生，打造潭子文化花園，成為市民活動新據點，帶動在地觀光發展。

(中時 )