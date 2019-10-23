交通部鐵道局負責監督管理台鐵業務，但自身也負責許多工程，立委指出，鐵道局施工出包狀況多，今年至少已發生14起事故，且事故件數每年增加、規模也擴大，事故若未達運安會調查層級，就是自行調查處理，質疑是球員兼裁判。交通部長林佳龍坦言，鐵道局內部制度不夠完善，需進行檢討。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委李昆澤指出，交通建設固然重要，但行車安全才應是第一目標。鐵道局責任包括監理與新建工程，然而事實上自身卻狀況連連。

因鐵道局疏忽導致的事故，每年逐漸增加，2016年發生5件、2017年9件、2018年15件。而今年至9月就已14件，共影響148列次、延誤5465分鐘、影響3萬4700人次。

李昆澤指出，多數事故因未達運安會調查層級，因此仍由鐵道局負責調查，鐵道局多要求台鐵局提供報告，或將責任丟給承包廠商，以這些藉口塘塞，作為事故原因，質疑是球員兼裁判。

林佳龍坦言，鐵道局部分工程中未落實SOP，委外辦理事項缺少監督，還有態度散漫的情況，除了運安會著手調查外，交通部也會進行咎責，針對鐵道局內部制度檢討改善。

另外李昆澤表示，台鐵局事故數量也持續增加，今年9月前已發生544件行車異常或事故，導致21死、6傷，相較去年同期增加77件，去年則導致18死、18傷。林佳龍解釋，在普悠瑪事故後，台鐵局將行車異常標準嚴格化，只要是設備有異常，就會列入統計，但嚴重或一般事故數量都有減少。

李昆澤說，確實許多台鐵事故是因旅客臥軌、闖入平交道等，與台鐵本身關聯較小，但仍建議應針對台鐵硬體面建置、平交道示警系統、軌道邊圍籬、月台上標語宣導等都要加強，盡力減少行車事故。

(中時 )