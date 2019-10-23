新北市長侯友宜今主持市政會議，針對新北市財政狀況再度向中央喊話，侯表示，中央一般補助款及統籌分配稅款，新北市人均預算六都最低，加上財政收支劃分法沒修正，新北市每年少了204億，對新北市軌道建設、重大建設發展影響甚鉅，懇切拜託中央，「多給予新北市關愛的眼神」。

新北市主計處長吳建國今在市政會議進行業務報告，指出新北市財政狀況因中央資源分配不足，加上財劃法未修正，人均預算從2011年的1.06萬，降到2020年的1.02萬，六都最低。

吳建國說，新北市公共建設資金市款負擔持續增加，2020年歲出規模達1787億元，市府除持續推出歲出額度制，要求各機關自我管理預算成本，並善用特種基金，讓歲入歲出差短金額較上年度減少。

侯友宜表示，新北市在中央財政分配上，在一般補助款及中央的統籌分配稅款都是六都最少的，日前萬大中和線通車開工動土，曾當面拜託蔡英文總統，對新北市財政狀況多多支持跟鼓勵，像一條萬大線的第一期工程550億元的預算，中央只補助了174億元，中央可以補助到7成8，但給的補助不到4成。

「我們一直拜託中央，一拜託、兩拜託、三拜託，今天一樣再拜託」，侯友宜說，請中央多給新北市支持，不然儘管開源節流、編預算的歲入歲出短差儘量減少，新北市負債還是會增加，希望中央不要把新北市不斷矮化，不斷讓新北市覺得委屈，對400萬市民很不公平。

(中時 )