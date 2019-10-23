美國之音今天引述英國《金融時報》(Financial Times)報導，大陸計畫用一名「臨時」特首取代現任香港特區行政長官林鄭月娥。

如果大陸國家主席習近平決定罷免林鄭月娥，她的繼任者將於明年3月上任，任期將持續到2022年。

有消息人士告訴《金融時報》，大陸官員希望在局勢穩定後再做出領導層換屆的最終決定，因為他們不希望被視為是屈服於暴力事件。

消息人士還說，林鄭月娥的主要繼任者包括前香港金融管理局總裁陳德霖（Norman Chan）和曾任香港財政司司長和政務司司長的唐英年（Henry Tang）。

一香港親建派制人士說：「我們必須考慮曾經在政府部門任職，也了解相關事務如何運作的人，當然也必須獲得北京信任。」

報導表示，原本財政司長陳茂波和行政會議召集人陳智思，也是接替人選，但這兩人被認為與現在聲譽不佳的林鄭政府關係過於密切。

報導稱，香港特首林鄭月娥在9月的一次例行記者會上堅稱她從未向中共中央政府提出辭職，甚至沒有想過和中央政府討論辭職。

香港政府今年4月向立法會提交的《逃犯條例》修訂草案觸發了香港數十年來最大的危機。自6月中旬以來，數百萬香港示威者走上街頭，要求當局撤回這項允許將犯罪嫌疑人引渡到大陸大陸的法案，其間更是不乏暴力事件。特首林鄭月娥於9月宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，但是抗議活動並未就此平息。近幾個月來，這場運動已經轉化為更廣泛的民主訴求。

報導指出，大陸當局否認了有關它正在侵蝕香港自由民主的指控，指責美、英等國煽動動亂。大陸當局還稱香港事務純屬大陸內政，不容任何外部勢力干預。

(中時 )